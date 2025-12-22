В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
22 декабря 202508:59
Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в центре Волгограда, есть пострадавшие. Об этом сообщило управление МЧС по Волгоградской области.
Сообщение о ЧП поступило в 06.15.
«В результате ДТП пострадали шесть человек», - подчеркнули в МЧС.
Детей среди пострадавших нет.
Ранее в Удмуртии столкнулись школьный автобус и легковое авто, пострадали 14 человек, пишет 360.ru.
