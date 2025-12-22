На станции Электрогорская в Подмосковье загорелась электричка
Электричка загорелась на станции Электрогорская в Московской области. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, из-за обрыва контактной сети загорелся четвертый вагон поезда 6891. Пассажиров эвакуировали, состав отогнали на сторонние пути.
Как сообщила Московская железная дорога, нагрев и искрение оборудования на крыше вагона электрички зафиксировали из-за короткого замыкания и падения на крышу вагона контактного провода. Из-за ЧП временно приостановили движение на участке Электрогорск - Павловский Посад. На месте инцидента работает ремонтная бригада.
Ранее на остановочном пункте Заполицы загорелся тамбур вагона поезда Москва—Черусти, пассажиров эвакуировали, пишет 360.ru.
