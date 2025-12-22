СМИ: Американский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой

Американский актер Джеймс Финли Рэнсон III ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом пишет портал TMZ.

По данным СМИ, артист скончался 19 декабря. Полиция Лос-Анджелеса прибыла на вызов в дом и составила протокол о смерти человека, не обнаружив признаков насильственных действий.

Позднее стало известно, что судебно-медицинская экспертиза определила причину смерти Рэнсона. По ее данным, актер совершил самоубийство.

Джеймс Рэнсон был наиболее известен по сериалу «Прослушка» и фильму «Оно-2».

Ранее в возрасте 80 лет умер актер и поэт Николай Денисов, пишет 360.ru.

