СМИ: Американский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой
Американский актер Джеймс Финли Рэнсон III ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом пишет портал TMZ.
По данным СМИ, артист скончался 19 декабря. Полиция Лос-Анджелеса прибыла на вызов в дом и составила протокол о смерти человека, не обнаружив признаков насильственных действий.
Позднее стало известно, что судебно-медицинская экспертиза определила причину смерти Рэнсона. По ее данным, актер совершил самоубийство.
Джеймс Рэнсон был наиболее известен по сериалу «Прослушка» и фильму «Оно-2».
Ранее в возрасте 80 лет умер актер и поэт Николай Денисов, пишет 360.ru.
