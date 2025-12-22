Китай начал эксплуатацию первого в мире интеллектуального сверхбольшого танкера
Китай начал эксплуатацию первого в мире интеллектуального сверхбольшого танкера для перевозки сырой нефти. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
«22 декабря в Даляне, провинция Ляонин, был успешно сдан в эксплуатацию первый в мире интеллектуальный сверхбольшой танкер «Кайто», - отмечается в сообщении.
Судно было самостоятельно спроектировано и построено китайским государственным предприятием Dalian Shipbuilding Industry Co Ltd. Танкер длиной почти 333 метра может перевозить около 2,1 млн баррелей сырой нефти. Корабль работает на метаноле и отличается низким уровнем выбросов, а также оснащен интеллектуальными судовой платформой, системой управления жидкими грузами, системой эксплуатации и техобслуживания машинного отделения.
По данным СМИ, в будущем «Кайто» будет обслуживать маршрут до Ближнего Востока.
Ранее Китай начал строительство «мегаплотины» - крупной гидроэлектростанции «Медог» на реке Ярлунг-Цангпо в Тибете, пишет Ura.ru.
