«У нас достаточно много товаров, которые мы можем продавать на международных маркетплейсах. Отдельно стоит выделить текстиль и одежду, еще есть товары народного промысла (игрушки, матрешки), украшения, ювелирная продукция, даже шубы. В целом любой предприниматель может продавать свои товары на зарубежном маркетплейсе, почему нет? Хоккейные клюшки и так далее», - отметил он.

Кременсков отметил, что лишних конкурентов никто не ждет с распростертыми объятиями, но и дополнительных помех никаких нет.

«Что касается конкуренции со стороны Китая, США и Европы, глаза страшатся, а руки делают. Китай же тоже к нам заходит, я не думаю, что это будет сложно с нашей стороны. Многие наши предприниматели уже торгуют на том же Amazon, включая азиатские маркетплейсы. С этим нужно разбираться, конечно, никто там никого не ждет с распростертыми объятиями», - пояснил собеседник НСН.

При этом в сентябре Reuters со ссылкой на источники и аналитиков писал, что во внешней торговле России впервые с 1990-х годов снова начали применяться бартерные механизмы: в частности, российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы.

