Шубы и «ювелирка»: Какие товары Россия предложит зарубежным маркетплейсам
Любой предприниматель может продавать свои товары на зарубежном маркетплейсе, если изучит правила платформы, заявил НСН Алексей Кременсков.
Россия может продавать на зарубежных маркетплейсах одежду, товары народного промысла и даже ювелирную продукцию, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Российское правительство перестраивает принципы цифрового экспорта — от упрощения таможенных процедур до создания полноценных логистических цепочек посредством маркетплейсов, пишут «Известия». Новый вектор определил премьер-министр Михаил Мишустин, поручив до 31 марта 2026 года разработать дорожную карту продвижения отечественной продукции через цифровые платформы. Кременсков уверен, что проблем с экспортом не возникнет.
«У нас достаточно много товаров, которые мы можем продавать на международных маркетплейсах. Отдельно стоит выделить текстиль и одежду, еще есть товары народного промысла (игрушки, матрешки), украшения, ювелирная продукция, даже шубы. В целом любой предприниматель может продавать свои товары на зарубежном маркетплейсе, почему нет? Хоккейные клюшки и так далее», - отметил он.
Кременсков отметил, что лишних конкурентов никто не ждет с распростертыми объятиями, но и дополнительных помех никаких нет.
«Что касается конкуренции со стороны Китая, США и Европы, глаза страшатся, а руки делают. Китай же тоже к нам заходит, я не думаю, что это будет сложно с нашей стороны. Многие наши предприниматели уже торгуют на том же Amazon, включая азиатские маркетплейсы. С этим нужно разбираться, конечно, никто там никого не ждет с распростертыми объятиями», - пояснил собеседник НСН.
При этом в сентябре Reuters со ссылкой на источники и аналитиков писал, что во внешней торговле России впервые с 1990-х годов снова начали применяться бартерные механизмы: в частности, российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы.
