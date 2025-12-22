При взрыве автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ Сарваров

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате взрыва автомобиля в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным правоохранителей, утром 22 декабря в столице на улице Ясеневой было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем машины. Из-за полученных травм скончался генерал-лейтенант Сарваров.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ)», - отметила Петренко.

Силовики отрабатывают различные версии ЧП, в том числе связанную с организацией преступления спецслужбами Украины. Ход расследования дела контролирует центральный аппарат СК.

Ранее стало известно, что рано утром в московском районе Орехово-Борисово взорвался автомобиль Kia, пострадал водитель, напоминает 360.ru.

