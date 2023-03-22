В Госдуме объяснили возможное возобновление прямых рейсов в Грузию

Поток туристов из России в Грузию и текущие взаимоотношения двух стран будут способствовать возобновлению прямого авиасообщения, заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с НСН.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников накануне заявил, что Россия и Грузия близки к отмене визового режима с последующим возобновлением прямого авиасообщения между странами. Глава профильного комитета Тарбаев также допустил такой сценарий.

«У меня пока нет данных на этот счет. Я допускаю такую вероятность, потому что и поток туристический в сторону Грузии, и взаимоотношения в данный момент говорят о том, что это возможно», - отметил депутат.

По его словам, Грузия заинтересована в таком исходе не меньше российской стороны, а туристам не приходится сомневаться в достоинствах гостеприимной страны.