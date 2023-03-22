В Госдуме объяснили возможное возобновление прямых рейсов в Грузию
Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил в эфире НСН, что такому решению будут способствовать отношения двух стран и увеличенный туристический поток.
Поток туристов из России в Грузию и текущие взаимоотношения двух стран будут способствовать возобновлению прямого авиасообщения, заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с НСН.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников накануне заявил, что Россия и Грузия близки к отмене визового режима с последующим возобновлением прямого авиасообщения между странами. Глава профильного комитета Тарбаев также допустил такой сценарий.
«У меня пока нет данных на этот счет. Я допускаю такую вероятность, потому что и поток туристический в сторону Грузии, и взаимоотношения в данный момент говорят о том, что это возможно», - отметил депутат.
По его словам, Грузия заинтересована в таком исходе не меньше российской стороны, а туристам не приходится сомневаться в достоинствах гостеприимной страны.
«Для Грузии туризм является одной из основных статей доходов. Они вкладывают средства в инфраструктуру, формируют определенную культуру сервиса. Российский сегмент занимает там очень большой процент. Им это экономически выгодно. В Грузии есть не только природные, но и культурные, исторические места. Я думаю, что посещать эту страну можно несколько раз с разным видом туризма, включая гастрономический и винодельческий. Там очень много чего, что можно посмотреть», - рассказал собеседник НСН.
Запрет на полеты в Грузию российским авиакомпаниям был введен указом президента России Владимира Путина 8 июля 2019 года, тогда же вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
О том, что Грузия будет приветствовать возобновление прямого авиасообщения со стороны России, еще в январе заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
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