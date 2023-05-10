Президент Грузии назвала провокацией отмену визового режима со стороны России

По её словам, подобные решения, в том числе и восстановление прямого авиасообщения с Грузией, недопустимы, пока продолжается конфликт на Украине.

«Очередная российская провокация!» - заключила Зурабишвили.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил введённый в 2019 году запрет и разрешил российским авиакомпаниям выполнять полёты в Грузию, сообщает RT.