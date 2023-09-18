«Дешевые лоукостеры»: Финский бум россиян связали с транзитом в Европу

Летний туристический «рекорд» Финляндии связан с тем, что россияне выбирали эту страну для транзита в Европу, объяснил в интервью НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ранее СМИ сообщили, что Финляндия этим летом стала самой посещаемой российскими туристами страной Европы. Такие выводы были сделаны на основе информации погранслужбы ФСБ.