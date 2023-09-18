«Дешевые лоукостеры»: Финский бум россиян связали с транзитом в Европу

Российским туристам интересна не Финляндия, а аэропорт в Хельсинки и отдых в Южной Европе, сказал в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.

Летний туристический «рекорд» Финляндии связан с тем, что россияне выбирали эту страну для транзита в Европу, объяснил в интервью НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ранее СМИ сообщили, что Финляндия этим летом стала самой посещаемой российскими туристами страной Европы. Такие выводы были сделаны на основе информации погранслужбы ФСБ.

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«У нас закрыто авиасообщение с Европой и россияне, особенно жители Питера и северных регионов, пользуются аэропортом Хельсинки, чтобы туда попасть. Это очень удобная история, потому что оттуда летает очень много лоукостеров. Билеты дешевые и добраться до Хельсинки очень просто, плюс у многих жителей этих регионов есть Шенгенские визы, а также дачи на Финском заливе со стороны Финляндии. Жители Москвы также едут в Европу через российско-финскую границу. Конечно, нельзя назвать этих людей туристами в полной мере», - сказал Арутюнов.

При этом он назвал европейские страны, куда действительно ездили на отдых россияне.

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«Финляндия в ближайшие дни вроде бы будет перекрывать движение машин с российскими номерами, и "уронит" себе статистику. После этого можно будет говорить, что произошло "самое большое падение турпотока" в Финляндию. Если говорить о реальном туристическом потоке, я бы выделил страны Южной Европы, куда люди продолжали ездить. Это Греция, Франция, Италия и Испания, которые продолжали ставить россиянам Шенгенские визы. Они получили какое-то количество туристов, но это не идет никакое сравнение с тем, что мы имели в допандемийном 2019 году, однако это значимая часть турпотока в Европу», - заключил собеседник НСН.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен ранее сообщила, что власти этой страны приняли решение запретить въезд автомобилям, зарегистрированным в России. Запрет вступил в силу в полночь 16 сентября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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