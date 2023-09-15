Финляндия потребовала вывезти из страны российские автомобили

По её словам, это не значит, что владельцы смогут из эксплуатировать. Находящиеся в Финляндии автомобили с российскими номерами власти потребовали вывезти за пределы страны до 16 марта 2024 года.

«В Финляндии конфискуют товары, попавшие под санкции, только в связи с проведением уголовного разбирательства», - добавила глава МИД.

При этом Валтонен не уточнила, что будет с такими автомобилями, если после 16 марта следующего года они останутся в Финляндии.

Ранее глава финского МИД заявила, что запрет на въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России начнёт действовать в полночь 16 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

