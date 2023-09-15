Финляндия потребовала вывезти из страны российские автомобили
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что конфискация автомобилей с российскими номерами при въезде в страну не затронет транспорт, который уже находится на финской территории, сообщает ТАСС.
По её словам, это не значит, что владельцы смогут из эксплуатировать. Находящиеся в Финляндии автомобили с российскими номерами власти потребовали вывезти за пределы страны до 16 марта 2024 года.
«В Финляндии конфискуют товары, попавшие под санкции, только в связи с проведением уголовного разбирательства», - добавила глава МИД.
При этом Валтонен не уточнила, что будет с такими автомобилями, если после 16 марта следующего года они останутся в Финляндии.
Ранее глава финского МИД заявила, что запрет на въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России начнёт действовать в полночь 16 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия потребовала вывезти из страны российские автомобили
- «Из-за инфляционных рисков»: Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
- СМИ: США могут отправить Украине ракеты ATACMS этой осенью
- Великобритания признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Фигуристка Дробязко отказалась комментировать скорую потерю гражданства Литвы
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 175 военных на Южно-Донецком направлении
- В зоне спецоперации начали использовать роботов
- Орбан: Риск краха экономики может заставить ЕС прекратить помогать Украине
- Психотерапевт Вилков объяснил зависимость людей от сериалов
- Минобороны России: В районе Работино за сутки отражены две атаки ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru