МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил на пресс-конференции правительства, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы.
По его мнению, автомобили с российскими номерами не должны ездить по стране, их нужно перерегистрировать после конфискации.
13 сентября Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами. Cвое решение Таллин объяснил выполнением опубликованных 8 сентября рекомендаций Еврокомиссии по применению санкций. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что главная и единственная цель рестрикций - заставить Россию отступить к своим границам. Он также отметил, что Латвия и Литва солидарны с Эстонией в совместном введении ограничений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru