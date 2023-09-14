МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил на пресс-конференции правительства, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы.

По его мнению, автомобили с российскими номерами не должны ездить по стране, их нужно перерегистрировать после конфискации.