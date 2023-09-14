МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил на пресс-конференции правительства, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы.

По его мнению, автомобили с российскими номерами не должны ездить по стране, их нужно перерегистрировать после конфискации.

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13 сентября Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами. Cвое решение Таллин объяснил выполнением опубликованных 8 сентября рекомендаций Еврокомиссии по применению санкций. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что главная и единственная цель рестрикций - заставить Россию отступить к своим границам. Он также отметил, что Латвия и Литва солидарны с Эстонией в совместном введении ограничений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:АвтомобилиЭстония

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