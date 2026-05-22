Спрос на курорты черноморского побережья вырос до 95%
Интерес к курортам черноморского побережья России увеличился до 95% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туриндустрии.
Самые востребованные направления — Анапа, Геленджик и Адлер. По словам экспертов, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого россияне опасаются лететь в ОАЭ, Египет и ряд других стран. При этом, спрос на внутренний туризм повлиял и на повышение стоимости отдыха: средняя стоимость ночи в отеле на черноморском побережье увеличилась на 17–50%, тогда как в среднем по РФ рост цен составил около 4%.
Ранее стало известно, что Абхазия остаётся более доступным направлением по сравнению с российскими курортами, так как цены ниже на 20–30 %, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
