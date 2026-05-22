ИДЕЯ И ЮБИЛЕЙ

- Расскажите, как родилась идея снять этот фильм?

С.Морозов: «Идея фильма витала в воздухе около сорока лет. В этом году появился повод Свердловский рок-клуб отмечает юбилей, а в Екатеринбурге весь год объявлен Годом уральского рока. Из Свердловского рок-клуба вышли «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации», «Чайф» — группы, которые действительно стали голосом поколения. Примерно год назад у нас появилась идея разобраться, в чем феномен уральского рока, почему он возник именно в Свердловске и почему стал настолько важным явлением. Разобраться не с позиции историка-журналиста, а с позиции слушателя. Мы хотим показать, в какое время рождалась музыка, в каких условиях, почему она обрела такую популярность и почему до сих пор остаётся живой и востребованной. В следующем году, 15 марта, в год 41-летия Свердловского рок-клуба, мы хотим провести закрытый показ фильма.

РОК-СТОЛИЦЫ И ДЕДУШКА УРАЛЬСКОГО РОКА

- Где будет сниматься фильм? Будут ли в нём известные музыканты?

Е.Хворостухин: «Мы хотим поговорить со многими музыкантами, кто причастен к теме фильма. Будем вспоминать, анализировать, рассуждать, где-то ностальгировать. Но это не будет музейная история или памятник старому времени. Нам важно сохранить живую интонацию: личные воспоминания, архивные кадры, фрагменты интервью, и живые истории.

Мы уже поговорили с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Граховым, с дедушкой уральского рока Сан Санычем Пантыкиным, с Вадимом Самойловым, с историком русского рока Дмитрием Карасюком, автором энциклопедии Уральского рока и других книг об этом явлении, музыке и музыкантах. Будут и люди, которые были свидетелями эпохи, но напрямую к музыке не относились.

Сняли большой концерт в Екатеринбурге, который ознаменовал начало Года уральской рок-музыки. 23 мая приедем в Санкт-Петербург на день рождения Ленинградского рок-клуба, чтобы поговорить со свидетелями той эпохи с "питерской" стороны. Музыкальная среда — это живой организм, и нам важно услышать разные точки зрения. По сути, в фильме будут представлены три рок-столицы: Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва. Рок-клубов в стране было много, но именно эти три города стали ключевыми точками притяжения».

«БРАТ» И «НАШЕ РАДИО»

- Какую роль сыграло НАШЕ Радио в развитии уральского рока?

С.Морозов: «НАШЕ Радио стало одним из главных моторов, которые помогли рок-музыке стать по-настоящему массовой. С конца 1990-х радиостанция активно продвигала русский рок, в том числе уральскую сцену. А после фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» сложилась мощная волна, которая захлестнула всю Россию. В том числе и об этом планируем поговорить с Сергеем Сельяновым, продюсером фильмов. На рубеже тысячелетий радио было сильным культурным двигателем, а конкретно НАШЕ Радио во многом стало амбассадором уральской музыки».

ПОШУМИМ НА ФЕСТИВАЛЯХ!

- Планируется ли выход фильма в широкий прокат?

Е.Хворостухин: «Это не полный метр в классическом понимании, но достаточно большой, подробный и красивый документальный фильм. Мы стремимся к хронометражу около часа. К марту 2026 года планируем подготовить прокатное удостоверение. Сначала хотим пройтись по фестивалям документального кино, а дальше смотреть по ситуации. Возможно, будут специальные показы в кинотеатрах Екатеринбурга, возможно, в Москве. Дальше будем двигаться на онлайн-платформы. О широком прокате пока речи нет. Это, скорее, фестивальная история. Мы хотели бы заявиться, в том числе, на ММКФ с этим проектом и попробовать пошуметь».

