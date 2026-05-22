Три столицы и Балабанов: Раскрыты секреты фильма о Свердловском рок-клубе
«Наше Радио» стало амбассадором уральской музыки, создав с фильмом «Брат» мощную волну, захлестнувшую в 1990-е всю страну, рассказали в эфире НСН создатели картины.
Документальный фильм о Свердловском рок-клубе будет сниматься в трёх городах, а его фестивальная история начнётся весной 2026 года, рассказали в интервью НСН режиссёр будущей картины Семён Морозов и исполнительный продюсер Егор Хворостухин.
В 2026 году Свердловский рок-клуб отмечает 40-летний юбилей. Ранее в Москве на студии звукозаписи Vintage Records прошла часть съемок картины об уральских рокерах.
ИДЕЯ И ЮБИЛЕЙ
- Расскажите, как родилась идея снять этот фильм?
С.Морозов: «Идея фильма витала в воздухе около сорока лет. В этом году появился повод Свердловский рок-клуб отмечает юбилей, а в Екатеринбурге весь год объявлен Годом уральского рока. Из Свердловского рок-клуба вышли «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации», «Чайф» — группы, которые действительно стали голосом поколения. Примерно год назад у нас появилась идея разобраться, в чем феномен уральского рока, почему он возник именно в Свердловске и почему стал настолько важным явлением. Разобраться не с позиции историка-журналиста, а с позиции слушателя. Мы хотим показать, в какое время рождалась музыка, в каких условиях, почему она обрела такую популярность и почему до сих пор остаётся живой и востребованной. В следующем году, 15 марта, в год 41-летия Свердловского рок-клуба, мы хотим провести закрытый показ фильма.
РОК-СТОЛИЦЫ И ДЕДУШКА УРАЛЬСКОГО РОКА
- Где будет сниматься фильм? Будут ли в нём известные музыканты?
Е.Хворостухин: «Мы хотим поговорить со многими музыкантами, кто причастен к теме фильма. Будем вспоминать, анализировать, рассуждать, где-то ностальгировать. Но это не будет музейная история или памятник старому времени. Нам важно сохранить живую интонацию: личные воспоминания, архивные кадры, фрагменты интервью, и живые истории.
Мы уже поговорили с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Граховым, с дедушкой уральского рока Сан Санычем Пантыкиным, с Вадимом Самойловым, с историком русского рока Дмитрием Карасюком, автором энциклопедии Уральского рока и других книг об этом явлении, музыке и музыкантах. Будут и люди, которые были свидетелями эпохи, но напрямую к музыке не относились.
Сняли большой концерт в Екатеринбурге, который ознаменовал начало Года уральской рок-музыки. 23 мая приедем в Санкт-Петербург на день рождения Ленинградского рок-клуба, чтобы поговорить со свидетелями той эпохи с "питерской" стороны. Музыкальная среда — это живой организм, и нам важно услышать разные точки зрения. По сути, в фильме будут представлены три рок-столицы: Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва. Рок-клубов в стране было много, но именно эти три города стали ключевыми точками притяжения».
«БРАТ» И «НАШЕ РАДИО»
- Какую роль сыграло НАШЕ Радио в развитии уральского рока?
С.Морозов: «НАШЕ Радио стало одним из главных моторов, которые помогли рок-музыке стать по-настоящему массовой. С конца 1990-х радиостанция активно продвигала русский рок, в том числе уральскую сцену. А после фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» сложилась мощная волна, которая захлестнула всю Россию. В том числе и об этом планируем поговорить с Сергеем Сельяновым, продюсером фильмов. На рубеже тысячелетий радио было сильным культурным двигателем, а конкретно НАШЕ Радио во многом стало амбассадором уральской музыки».
ПОШУМИМ НА ФЕСТИВАЛЯХ!
- Планируется ли выход фильма в широкий прокат?
Е.Хворостухин: «Это не полный метр в классическом понимании, но достаточно большой, подробный и красивый документальный фильм. Мы стремимся к хронометражу около часа. К марту 2026 года планируем подготовить прокатное удостоверение. Сначала хотим пройтись по фестивалям документального кино, а дальше смотреть по ситуации. Возможно, будут специальные показы в кинотеатрах Екатеринбурга, возможно, в Москве. Дальше будем двигаться на онлайн-платформы. О широком прокате пока речи нет. Это, скорее, фестивальная история. Мы хотели бы заявиться, в том числе, на ММКФ с этим проектом и попробовать пошуметь».
БАЛАБАНОВ И МЕСТО СИЛЫ
- Будет ли фильм как-то пересекаться с творчеством Алексея Балабанова, который родился в Свердловске?
С.Морозов: «Когда мы задумали этот фильм, одним из вдохновляющих факторов для нас было творчество нашего земляка Алексея Балабанова. Наш продакшн базируется на Свердловской киностудии. Для жителей Петербурга и Москвы это, возможно, звучит не так значимо, но Балабанов начинал свой творческий путь именно здесь. Мы работаем в тех же стенах и нам очень хочется, чтобы фильм получился живым, душевным и честным, а энергия этого места действительно вдохновляет. Повторить Балабанова невозможно, а не сказать про его вклад – преступление».
Е.Хворостухин: «В здании Свердловской киностудии находилась и «Студия 8» — одна из первых звукозаписывающих студий в Свердловске. Там работал звукорежиссёром Вадим Самойлов, уже будучи выпускником радиотехнического факультета. Там же были записаны альбом «Титаник» группы «Наутилус Помпилиус» и альбом «Невеста» Насти Полевой. Свердловская киностудия - большое место силы — и для уральского кино, и для уральской рок-музыки».
