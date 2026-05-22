Взрыв прогремел на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии
Взрыв прогремел на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии. Как пишет RT, об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
Уточняется, что инцидент произошёл в Тисауйвароше. По словам политика, в результате один человек погиб, несколько получили серьёзные ранения.
Гендиректор MOL Жолт Хернади, в свою очередь, указал, что признаков внешнего вмешательства на предприятии не выявлено.
«Это производственная авария», - подчеркнул он в ходе брифинга.
Ранее взрыв газа прогремел на компрессорной станции Lamargas нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela S.А. (PDVSA) в Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
