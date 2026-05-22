Набиуллина: Российские банки будут включены в «белые списки» Минцифры

В ходе VIII Съезда Ассоциации банков России она отметила, что в настоящее время невозможно подключить все банки. Это связано с тем что «у существующей сейчас технологии есть ограничения», на что, по её словам, ссылается Минцифры РФ.

«Поэтому будет поэтапность, и поэтапность эта должна быть справедлива», - указала Набиуллина.

Она также назвала идеальной ситуацию, когда в «белые списки» всключены все имеющие лицензию кредитные организации.

Ранее Набиуллина заявила, что Минцифры тестирует решения, которые позволят банкоматам работать без мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».