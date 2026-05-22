Перевозивший 44 ребенка автобус попал в ДТП в Самарской области
22 мая 202615:53
Алексей Филимонов
Перевозивший детей автобус столкнулся с легковым автомобилем Renault Duster в Самарской области. Об этом сообщает RT.
В региональном главке МВД уточнили, что инцидент произошёл в Ставропольском районе области. В атобусе находились 44 ребёнка - они не пострадали.
«По предварительной информации, пострадали пассажиры Renault», - отметили в полиции.
Ранее шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП с автобусом, которое произошло на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
