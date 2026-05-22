Владимир Путин вручил Аскольду Запашному орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, его брат Эдгард присутствовать на церемонии в Кремле не смог. Соответствующий указ президент РФ подписал в феврале. В документе указано, что братья Запашные удостоены награды «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

Эдгард Запашный подчеркнул, что никогда не работал ради наград, но гордится получением ордена:

«Когда государство и лично президент на таком высоком уровне отмечают за заслуги перед Отечеством в области искусства, это очень приятно и очень почетно. Я никогда не работал ради наград, никогда не ставил цели завешаться орденами. У нас с братом до этого был только орден Дружбы Народов, и то много лет назад мы его получили. И неожиданно и приятно было узнать эту новость. Конечно, я горжусь, это такая высокая награда. И если мы с братом все правильно посчитали, мы первые из мира цирка, кто получили эту награду».

Артист отметил значимость этой награды, подчеркнув вклад других представителей династии.

«Все в нашей жизни завязано на культуре, начиная от воспитания и заканчивая образованием. Когда ты проявляешь себя в одном из видов искусства и добиваешься такого признания, это прежде всего говорит о том, что наша династия проделала огромную работу. Мы должны быть признательны своим родителям, дедушкам, бабушкам — мы с братом четвертое поколение — которые вложили в нас все, сделали так, чтобы мы стали профессионалами. А мы продолжили их желание и их трудолюбие», — сказал Запашный.