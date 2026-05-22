«Неожиданно и приятно»: Запашный рассказал о награде от Путина
Эдгард Запашный рассказал НСН об эмоциях от получения ордена «За заслуги перед Отечеством», о роли культуры в обществе и влиянии российского цирка на международной арене.
Братья Запашные стали первыми цирковыми артистами, награжденными орденом «За заслуги перед Отечеством», и это стало результатом огромной работы, проделанной всей династией, рассказал в эфире НСН гендиректор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
Владимир Путин вручил Аскольду Запашному орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, его брат Эдгард присутствовать на церемонии в Кремле не смог. Соответствующий указ президент РФ подписал в феврале. В документе указано, что братья Запашные удостоены награды «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».
Эдгард Запашный подчеркнул, что никогда не работал ради наград, но гордится получением ордена:
«Когда государство и лично президент на таком высоком уровне отмечают за заслуги перед Отечеством в области искусства, это очень приятно и очень почетно. Я никогда не работал ради наград, никогда не ставил цели завешаться орденами. У нас с братом до этого был только орден Дружбы Народов, и то много лет назад мы его получили. И неожиданно и приятно было узнать эту новость. Конечно, я горжусь, это такая высокая награда. И если мы с братом все правильно посчитали, мы первые из мира цирка, кто получили эту награду».
Артист отметил значимость этой награды, подчеркнув вклад других представителей династии.
«Все в нашей жизни завязано на культуре, начиная от воспитания и заканчивая образованием. Когда ты проявляешь себя в одном из видов искусства и добиваешься такого признания, это прежде всего говорит о том, что наша династия проделала огромную работу. Мы должны быть признательны своим родителям, дедушкам, бабушкам — мы с братом четвертое поколение — которые вложили в нас все, сделали так, чтобы мы стали профессионалами. А мы продолжили их желание и их трудолюбие», — сказал Запашный.
Он добавил, что российский цирк сегодня получает большую государственную поддержку, что позволяет индустрии развиваться и демонстрировать успехи на мировой арене.
«Мы не стоим на месте, продолжаем развиваться и держать очень высокую планку. На сегодняшний момент российский цирк — это бренд мирового уровня. Через неделю начинается международный цирковой фестиваль "Принцесса цирка" в Саратове. Единственный фестиваль в мире, где принимают участие только женщины. А через две недели откроется Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол", самый сильный цирковой фестиваль в мире. В этом году на "Принцессу" заявлено 14 стран мира, а на "Идол" — 12. Причем половина стран, которые к нам едут — те самые, политики которых ввели санкции против нашей страны. А артисты, несмотря на все давление, все равно к нам едут к нам: и американцы, и канадцы, и японцы, и немцы, и французы, и итальянцы. И дружелюбные к нам страны: Китай, Монголия, Северная Корея, государства Африки. Это говорит о повышенном внимании и уровне проводимого мероприятия», — рассказал артист.
Ранее Эдгард Запашный рассказывал НСН о важности обучения цирковых артистов из Белоруссии в Москве. По его мнению, это поспособствует дальнейшему плодотворному сотрудничеству цирков двух государств.
