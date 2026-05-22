Россиянам рассказали, что просить у Бога деньги не запрещено
Просить у Бога деньги и материальное благополучие не запрещено. Об этом RT заявил православный священник Владислав Береговой.
При этом он указал, что просить деньги можно, но полагаясь на волю Всевышнего. И если Бог даст, то следует благодарить и делиться, а если нет, то значит пора подумать о смене рода деятельности.
«Или о дополнительном заработке в рамках своих компетенций», - отметил священник.
Он также напомнил, что в православии считается, что денег должно быть много или мало - их должно быть достаточно.
Ранее епископ Скопинской епархии Питирим заявил, что граждане России, погрязшие в грехах, сами виноваты во всех проблемах с чиновниками и властью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
