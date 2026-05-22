Психические заболевания стали наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем, обойдя сердечно-сосудистые и онкологию, следует из данных исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet. Ученые обнаружили, что сегодня в мире насчитывается около 1,2 млрд людей с ментальными недугами, этот показатель почти вдвое выше, чем 30 лет назад. По мнению Файнзильберга, дело тут не только в росте числа заболеваемости, но и в улучшении способов диагностики таких расстройств. По его словам, среди психических заболеваний самый большой рост дает депрессия, а полтора десятилетия назад ее не считали серьезным недугом.

«События, которые наблюдаются в социальной и финансовой жизни многих стран приводят к возникновению депрессивно-астенических расстройств. Но и улучшение диагностики и методик лечения приводят к тому, что статистика показывает большее число заболеваний. Считается, что и в дальнейшем количество таких расстройств будет нарастать. Но до сих пор депрессивные расстройства не везде признаются серьезным заболеванием. И не везде возникает адекватная реакция системы здравоохранения, я имею в виду больничные листы и освобождение от работы. Еще лет 15 назад считалось, что депрессия — это такой легкий диагноз, больше связанный с «нежеланием» работать, и больничные листы очень неохотно выдавались. А лет 10-15 назад появились многие работы известных психиатров и психотерапевтов в разных странах, которые доказали, что изменения в настроении, нежелание работать, апатия, безразличие — все это является проявлением депрессии и доказывается наличием серьезных биохимических изменений в организме», — рассказал специалист.

В исследовании отмечается, что психическим проблемам оказались чаще подвержены люди в возрасте от 15 до 19 лет. Собеседник НСН назвал два фактора, из-за которых эта возрастная группа наиболее уязвима.

«Нагрузки на молодежь значительно возросли. Это школьные переживания, формирование каких-то социальных устоев, попытки приобрести профессию, заработать, создать свою семью. Все это приводит к возрастанию социальной напряженности в этом возрастном диапазоне и возрастает количество депрессивных расстройств. Кроме того, в юном возрасте происходят гормональные изменения. А одним из доказательств наличия депрессии являются как раз изменения в гормональной системе», — пояснил Файнзильберг.