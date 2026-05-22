В Кызыле завели уголовное дело после жалоб детей на неизвестные уколы в детсаду
Уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Халатность» было возбуждены полицией Кызыла после жалоб детей на неизвестные уколы в детсаду. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе МВД по республике Тыва рассказали, что, по предварительным данным, 18 мая неустановленное лицо сделало уколы в область ягодиц четверым детям 4 и 5 лет. Затем в полицию поступило несколько заявлений от матерей.
«Со слов детей, работники детского сада якобы ставили им уколы», - указали в ведомстве.
Как пишет Telegram-канал Shot, речь идёт о детсадике «Страна детства». По словам одного из пострадавших детей, воспитатели запугивали их шприцем, чтобы успокоить. Воспитательницу и помощницу после проверки уволили.
Ранее в Ростове-на-Дону родителям, пришедшим в частный детский сад забрать своих детей, пришлось выбить окно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Артемию Лебедеву отказали в шенгенской визе
- В Кызыле завели уголовное дело после жалоб детей на неизвестные уколы в детсаду
- «Лучше выявляют»: Почему людей с психическим расстройствами стало больше
- Аналитик энергорынка не увидел угрозы для России в новом нефтепроводе ОАЭ
- «День России уже раскуплен»: Анапа предлагает скидки до 50%, чтобы завлечь туристов
- Набиуллина: Российские банки будут включены в «белые списки» Минцифры
- Три столицы и Балабанов: Раскрыты секреты фильма о Свердловском рок-клубе
- Взрыв прогремел на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии
- Россиянам рассказали, что просить у Бога деньги не запрещено
- «Неожиданно и приятно»: Запашный рассказал о награде от Путина