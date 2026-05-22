В Кызыле завели уголовное дело после жалоб детей на неизвестные уколы в детсаду

В пресс-службе МВД по республике Тыва рассказали, что, по предварительным данным, 18 мая неустановленное лицо сделало уколы в область ягодиц четверым детям 4 и 5 лет. Затем в полицию поступило несколько заявлений от матерей.

«Со слов детей, работники детского сада якобы ставили им уколы», - указали в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал Shot, речь идёт о детсадике «Страна детства». По словам одного из пострадавших детей, воспитатели запугивали их шприцем, чтобы успокоить. Воспитательницу и помощницу после проверки уволили.

