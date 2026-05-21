Отдых в Абхазии оказался на 80 тысяч рублей дешевле, чем в Сочи
Алексан Мкртчян раскрыл НСН, что из-за сложностей с логистикой для туристов абхазские отельеры твердо держат цены ниже на 20-30%, чем в Сочи за тот же класс комфортности.
Сегодня отдохнуть в Абхазии в отеле 4 звезды 10 дней стоит на 70-80 тысяч дешевле, чем в таком же отеле Сочи. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
«Абхазские отельеры, прекрасно понимая трудности транспортной логистики, продолжают твердо держать цены ниже на 20%, а то и 30%, чем сочинские коллеги, причем за аналогичную звездность. Отель 4 звезды «все включено» в Сочи стоит 23 тысячи в сутки, тогда как в Абхазии это стоит 15 тысяч в сутки за номер. То есть разница – 8 тысяч. Люди в среднем едут на неделю, 10 ночей. Это получается примерно 70-80 тысяч рублей разница за номер», - отметил он.
Ранее Мкртчян заявил НСН, что сообщения о снижении объема бронирований туров за рубежом не соответствуют действительности. По его словам, напротив, спрос вырос на 6-7%, во многом из-за слишком резкого укрепления рубля.
