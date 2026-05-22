Аналитик энергорынка не увидел угрозы для России в новом нефтепроводе ОАЭ
Строительство займет время и не сможет повлиять на рынок, заявил НСН Сергей Пикин.
ОАЭ не способны нарастить добычу нефти и газа, поэтому для России ничего не изменится с открытием нового нефтепровода в стране, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны. Информацию опубликовали РИА Новости. Пикин не увидел в нем никакой важности для рынка.
«На текущий момент трубопровод не имеет никакого значения, потому что он будет введен в строй только в следующем году. Во-вторых, чтобы открытие как-то повлияло на рынок, необходимо, чтобы ОАЭ увеличили добычу. А так они просто перекинули отгрузку с Ормузского пролива на Фуджейру. Это просто смена логистики. Они строят этот нефтепровод только для себя. Их клиенты пока получают топливо с альтернативных маршрутов, пока не все поставки доставляются из-за блокировки Ормузского пролива. На Россию открытие такого нового маршрута тоже никак не повлияет», — подчеркнул он.
Пикин добавил, как может измениться цена на нефть в ближайшее время.
«Цены на нефть сегодня зависят только от ситуации с переговорами между США и Ираном. Верить кому-то даже уже и не хочется, потому что каждую неделю стороны говорят, что они близки к какому-то соглашению, то выдвигают какие-то ультиматумы и требования, а другая сторона эти ультиматумы и требования не принимает. Это все отбрасывает рынок назад. Сейчас котировки устойчиво находятся в диапазоне $100-110 за баррель. Пока не будет поставлена финальная точка, рынок так и будет болтаться на этом уровне», — указал он.
Ранее Пикин объяснил НСН, что грозит «Газпрому» после вердикта международного суда в Астане.
