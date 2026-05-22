Артемию Лебедеву отказали в шенгенской визе

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что подавал документы на шенгенскую визу через греческое посольство и отказ.

Какие европейские страны охотно выдают визы россиянам

По его словам, причиной стала позиция польских властей, внесших его в список лиц, нежелательных для въезда в страну.

«А поскольку Польша является частью Шенгенской зоны, то всем другим странам Шенгенской зоны запрещено мне выдавать шенгенскую визу», — заключил он, добавив нецензурное выражение.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что настоящая свобода есть только в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
