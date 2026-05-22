Россиянам анонсировали снижение цен на курортах уже осенью
Туристический рынок стоит, так как россияне не хотят тратить весомые суммы на отдых, заявил НСН Валерий Сычев.
Туроператорам придется снизить цены минимум на 30%, чтобы привлечь туристов, поэтому снижение цен начнется летом, а коррекция закончится к октябрю 2026 года или в первом квартале 2027 года, рассказал генеральный директор туроператора «РОСЮГКУРОРТ», эксперт Российского союза туриндустрии, Валерий Сычев в беседе с НСН.
Спрос на курорты черноморского побережья России за год вырос до 95%. Наибольший его скачок зафиксирован в прибрежных городах: в Анапе — на 95%, в Геленджике — на 41%, в Адлере — на 40%, а также в курортных поселках Витязево — на 85% и Кабардинке — на 63%. Об этом сообщили «Известия» с ссылкой на пресс-службу сервиса бронирования «Островок». Сычев не поверил в эту информацию.
«Мы не можем подтвердить текущую информацию, более того, в настоящий момент все отели стоят недозагруженные. Отставание от показателей прошлого года будет в районе 10-15%. Очень существенный провал показал зимний период. Ориентировочно просадка в спросе составила в районе 20%. Такой же прогноз сохраняется и по летнему периоду. Главный фактор — это высокие цены на курортах. В текущем моменте рынок завален скидками и спецпредложениями. Ожидаем коррекцию рынка в пределах 15% по ценам, но это очень мало. На наш взгляд, для существенного возобновления потока коррекция должна быть в два раза больше. Рынок по сути дела стоит. В среднесрочной перспективе, мы увидим коррекцию рынка на горизонте октябрь 2026 года и первый квартал 2027 года», — подчеркнул он.
Сычев добавил, что некоторые маршруты ставят задачу не нарастить число туристов, пережить кризис.
«Возобновление спроса по направлениям Анапы и Геленджика считаю сильно оптимистичными. На фоне провального прошлого года, говорить о восстановлении рынка очень преждевременно. Эти курорты будут находиться в долгосрочном кризисе еще как минимум ближайшие два года. В текущем году скорее всего повторится сценарий 2025-го с небольшим ростом загрузки за счет неорганизованных туристов. На большее я бы в этом году не рассчитывал», — подчеркнул он.
Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил НСН, что экологические проблемы не повлияют на туристический сезон в Анапе.
