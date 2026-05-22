Туроператорам придется снизить цены минимум на 30%, чтобы привлечь туристов, поэтому снижение цен начнется летом, а коррекция закончится к октябрю 2026 года или в первом квартале 2027 года, рассказал генеральный директор туроператора «РОСЮГКУРОРТ», эксперт Российского союза туриндустрии, Валерий Сычев в беседе с НСН.



Спрос на курорты черноморского побережья России за год вырос до 95%. Наибольший его скачок зафиксирован в прибрежных городах: в Анапе — на 95%, в Геленджике — на 41%, в Адлере — на 40%, а также в курортных поселках Витязево — на 85% и Кабардинке — на 63%. Об этом сообщили «Известия» с ссылкой на пресс-службу сервиса бронирования «Островок». Сычев не поверил в эту информацию.