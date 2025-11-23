СМИ: Телеведущему Васильеву грозит заочный арест

По данным Mash, он задолжал около 325 тысяч рублей. Утверждается, что Васильев не платит по счетам с мая и на его ООО «ЛАВ» подала иск ФНС на 95 тыс. рублей. При этом счёта компании в двух банках уже заблокированы и арестованы, а её выручка сократилась с 26 млн рублей в 2022 году до нуля в 2024-м.

Ранее фирма занималась коллаборациями с производителями фарфора, текстиля и хрусталя, но сейчас новые заказы не принимает, распродавая остатки через маркетплейсы.

Васильев, имеющий французское и литовское гражданство, проживает во Франции и пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее «Мосэнергосбыт» потребовал взыскать с Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) более 500 тысяч рублей за электричество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».