Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
23 ноября 202513:59
Утром 23 ноября российские силы ПВО сбили 10 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 9.00 до 13.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что по три дрона были сбиты над территорией Белгородской и Московской областей, еще по два - над Архангельской и Калужской областями.
Ранее Минобороны сообщили, что в ночь на 23 ноября ПВО сбило 75 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
