Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 9.00 до 13.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что по три дрона были сбиты над территорией Белгородской и Московской областей, еще по два - над Архангельской и Калужской областями.

Ранее Минобороны сообщили, что в ночь на 23 ноября ПВО сбило 75 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



