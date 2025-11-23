СМИ: Блогеру Кириллу «Руки-базуки» Терешину грозит ампутация

По данным Shot, недавние анализы показали плохое состояние здоровья мужчины, из-за чего врачи пока не могут провести плановую операцию по пересадке кожи. Shot подчеркивает, что эта операция считается последним шансом избежать ампутации.

Shot отмечает, что ткани в области бицепсов продолжают некротизироваться из-за многолетних инъекций синтола. Летом этого года Терешину уже провели несколько операций, в ходе которых удалили около 70% опасного вещества.

Кирилл Терешин получил широкую известность в 2017 году, когда начал публиковать фото и видео с неестественно огромными бицепсами, достигнутыми за счёт инъекций синтола. В 2019-м ему уже частично удаляли синтол и другие вещества из мышц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».