Ученый предложил предотвращать ранний Альцгеймер генетическим отбором при ЭКО

Редактирование и генетическая селекция эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении могут предотвратить развитие жестко наследуемой ранней формы болезни Альцгеймера. Об этом «Газете.Ru» сообщил академик РАН Евгений Рогаев, напомнив, что мутации в генах PSEN1 и PSEN2 практически гарантированно приводят к тяжелому раннему дебюту заболевания.

По словам исследователя, наличие этих мутаций можно определить еще до рождения, а риск их передачи потомству — точно спрогнозировать. Он отметил, что в программах ЭКО уже применяется отбор яйцеклеток или эмбрионов без патологических генов при других наследственных заболеваниях, и тот же принцип может быть использован и в отношении болезни Альцгеймера.