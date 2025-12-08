Ученый предложил предотвращать ранний Альцгеймер генетическим отбором при ЭКО

Редактирование и генетическая селекция эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении могут предотвратить развитие жестко наследуемой ранней формы болезни Альцгеймера. Об этом «Газете.Ru» сообщил академик РАН Евгений Рогаев, напомнив, что мутации в генах PSEN1 и PSEN2 практически гарантированно приводят к тяжелому раннему дебюту заболевания.

По словам исследователя, наличие этих мутаций можно определить еще до рождения, а риск их передачи потомству — точно спрогнозировать. Он отметил, что в программах ЭКО уже применяется отбор яйцеклеток или эмбрионов без патологических генов при других наследственных заболеваниях, и тот же принцип может быть использован и в отношении болезни Альцгеймера.

Жить до 200 лет: Российские ученые создадут первый этический кодекс бессмертия

Рогаев пояснил, что при ЭКО яйцеклетки с нормальным вариантом гена отбираются, тогда как носители мутантных форм исключаются, что исключает рождение ребенка с заранее предопределенным заболеванием. Такие методы, по его словам, давно используются для предотвращения тяжёлых врожденных патологий.

Ученый подчеркнул, что аналогичная технология селекции может применяться и при заболеваниях, проявляющихся в среднем или пожилом возрасте, если их развитие связано с жестко наследуемыми генетическими дефектами, как в случае ранней формы болезни Альцгеймера, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Татьяна Симоненкова
ТЕГИ:БолезньУченые

Горячие новости

Все новости

партнеры