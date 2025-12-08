Ученый предложил предотвращать ранний Альцгеймер генетическим отбором при ЭКО
Редактирование и генетическая селекция эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении могут предотвратить развитие жестко наследуемой ранней формы болезни Альцгеймера. Об этом «Газете.Ru» сообщил академик РАН Евгений Рогаев, напомнив, что мутации в генах PSEN1 и PSEN2 практически гарантированно приводят к тяжелому раннему дебюту заболевания.
По словам исследователя, наличие этих мутаций можно определить еще до рождения, а риск их передачи потомству — точно спрогнозировать. Он отметил, что в программах ЭКО уже применяется отбор яйцеклеток или эмбрионов без патологических генов при других наследственных заболеваниях, и тот же принцип может быть использован и в отношении болезни Альцгеймера.
Рогаев пояснил, что при ЭКО яйцеклетки с нормальным вариантом гена отбираются, тогда как носители мутантных форм исключаются, что исключает рождение ребенка с заранее предопределенным заболеванием. Такие методы, по его словам, давно используются для предотвращения тяжёлых врожденных патологий.
Ученый подчеркнул, что аналогичная технология селекции может применяться и при заболеваниях, проявляющихся в среднем или пожилом возрасте, если их развитие связано с жестко наследуемыми генетическими дефектами, как в случае ранней формы болезни Альцгеймера, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин увеличил необлагаемую выплату при рождении ребенка до 1 миллиона рублей
- Ученый предложил предотвращать ранний Альцгеймер генетическим отбором при ЭКО
- Важный йод: В какой месяц рождаются гении
- Журавлев предупредил Прагу об ответе на попытку сбивать российские самолеты
- В Госдуме раскритиковали обсуждение имущественного спора Долиной в телестудии
- Нетаньяху назвал диалог с Путиным ключевым для безопасности Израиля
- Бастрыкин предупредил чиновников о бесполезности сокрытия незаконных доходов
- «Эффект домино»: Видеокарты подорожают вслед за флеш-памятью из-за ИИ-революции
- В Варшаве задержали трех украинцев с оборудованием для кибервзлома
- Издержек на 10 миллиардов: Как страховочный фонд поможет туроператорам при отмене рейсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru