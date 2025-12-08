Важный йод: В какой месяц рождаются гении

Месяц рождения малыша не так влияет на его умственные способности, как необходимые компоненты для его развития, например, йод, рассказала НСН Мария Милютина.

В акушерстве принято считать, что лучший период для зачатия ребенка – август-сентябрь, а за умственное развитие у детей отвечает йод. Об этом НСН рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Люди, рождённые зимой, чаще становятся гениями, пишет портал Telegrafi со ссылкой на исследования американских и австралийских ученых. Так, среди рождённых зимой людей больше лауреатов Нобелевской премии и обладателей самого высокого IQ. Нейробиологи говорят, что у январских детей больше белого вещества в мозге — это значит, что мозг развивается быстрее. Милютина отметила, что не стоит верить этому исследованию на 100%, но кое-что все-таки влияет на "гениальность".

«Здесь нельзя в это верить как в истину в последней инстанции, потому что если мы говорим про истинную гениальность, то это сочетание очень разных факторов. Часто гениальность находится на грани здоровья и нездоровья. Классически, в акушерстве считается, что самое лучшее время для планирования беременности – это конец лета-начало осени, но планирование в любое другое время тоже прекрасно. Поэтому у нас нет четких ограничений», - рассказала она.

Также она назвала продукты, которые критически важны для правильного развития мозга младенца в беременность и отметила, что ключевую роль здесь играет йод.

«В первую очередь должно быть достаточное количество белка, правильные жиры. Это не насыщенные жиры, а сливочное масло, растительное масло, орехи. Очень важна фолиевая кислота - это все зеленые листья и овощи, фрукты зеленого цвета. Очень важен йод - это морепродукты и йодированная соль. Если говорить по йоду, то при сниженной функции щитовидной железы у матерей умственное развитие у детей снижается. Чем оно лучше, тем выше IQ у ребенка», - отметила собеседница НСН.

Ранее Милютина рассказала НСН, что регистр беременных — очень нужная и полезная вещь, которая поможет собрать статистику не только по абортам и прервавшимся беременностям, но и по родам, осложнениям, материнской и детской смертности.

