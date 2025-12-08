Важный йод: В какой месяц рождаются гении
Месяц рождения малыша не так влияет на его умственные способности, как необходимые компоненты для его развития, например, йод, рассказала НСН Мария Милютина.
В акушерстве принято считать, что лучший период для зачатия ребенка – август-сентябрь, а за умственное развитие у детей отвечает йод. Об этом НСН рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Люди, рождённые зимой, чаще становятся гениями, пишет портал Telegrafi со ссылкой на исследования американских и австралийских ученых. Так, среди рождённых зимой людей больше лауреатов Нобелевской премии и обладателей самого высокого IQ. Нейробиологи говорят, что у январских детей больше белого вещества в мозге — это значит, что мозг развивается быстрее. Милютина отметила, что не стоит верить этому исследованию на 100%, но кое-что все-таки влияет на "гениальность".
«Здесь нельзя в это верить как в истину в последней инстанции, потому что если мы говорим про истинную гениальность, то это сочетание очень разных факторов. Часто гениальность находится на грани здоровья и нездоровья. Классически, в акушерстве считается, что самое лучшее время для планирования беременности – это конец лета-начало осени, но планирование в любое другое время тоже прекрасно. Поэтому у нас нет четких ограничений», - рассказала она.
Также она назвала продукты, которые критически важны для правильного развития мозга младенца в беременность и отметила, что ключевую роль здесь играет йод.
«В первую очередь должно быть достаточное количество белка, правильные жиры. Это не насыщенные жиры, а сливочное масло, растительное масло, орехи. Очень важна фолиевая кислота - это все зеленые листья и овощи, фрукты зеленого цвета. Очень важен йод - это морепродукты и йодированная соль. Если говорить по йоду, то при сниженной функции щитовидной железы у матерей умственное развитие у детей снижается. Чем оно лучше, тем выше IQ у ребенка», - отметила собеседница НСН.
Ранее Милютина рассказала НСН, что регистр беременных — очень нужная и полезная вещь, которая поможет собрать статистику не только по абортам и прервавшимся беременностям, но и по родам, осложнениям, материнской и детской смертности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пока не выгонят: Что Варшава сделает с украинскими беженцами в 2026 году
- СМИ: США поддержали план Багдада по передаче доли «Лукойла»
- «Мантры, грешники и хайп»: BadComedian удивился странностям «Золотого глобуса»
- «Тянет одеяло»: Польша хочет занять место России в поставках газа Европе
- Путин увеличил необлагаемую выплату при рождении ребенка до 1 миллиона рублей
- Ученый предложил предотвращать ранний Альцгеймер генетическим отбором при ЭКО
- Важный йод: В какой месяц рождаются гении
- Журавлев предупредил Прагу об ответе на попытку сбивать российские самолеты
- В Госдуме раскритиковали обсуждение имущественного спора Долиной в телестудии
- Нетаньяху назвал диалог с Путиным ключевым для безопасности Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru