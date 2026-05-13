Менее удобно: Что изменится после запрета Италии подаваться на визу через посредников
Пакетные туры в Италию могут немного потерять в цене, однако для туриста это не всегда будет реальной экономией, сказал НСН Егор Кайль.
Оформление визы в Италию станет менее удобным, однако с точки зрения самих требований к документам принципиально ничего не меняется, сказал в эфире НСН руководитель визового агентства VISANTIUM Егор Кайль.
Итальянские визовые центры в России с 12 мая изменили правила подачи документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), теперь заявление на визу нельзя подать через третьих лиц — ни через агента, ни через курьера, ни через доверенное лицо. Единственный вариант для получения визы в Италию — личная явка заявителя с паспортом по предварительной онлайн-записи. Кайль отметил, что сама процедура подачи визы станет менее удобной.
«Если говорить о том, станет ли россиянам сложнее получить визу в Италию, я бы разделял два понятия: процедурную сложность и требования к документам. С точки зрения процедуры — да, оформление станет менее удобным. Так называемая безличная подача, когда за заявителя документы мог подать агент, курьер, доверенное лицо или представитель, скорее всего, уйдёт или будет сильно ограничена. Основной формат теперь — личная подача заявителя по записи в визовый центр», — отметил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ).
Он уточнил, что с точки зрения самих требований к документам принципиально ничего не меняется
«Но с точки зрения самих требований к документам принципиально ничего не меняется. Как были нужны корректные бронирования, подтверждение маршрута, финансовые документы, справки с работы или иные подтверждения занятости, страховка и понятная цель поездки, так они и остаются. Поэтому я бы не говорил, что получить итальянскую визу станет сложнее именно по существу. Сложнее станет пройти саму процедуру подачи. Особенно это почувствуют заявители из регионов, где нет визовых центров Италии. Если раньше часть клиентов могла передать документы агентству или курьеру, то теперь им, вероятно, придётся лично ехать в город подачи. Это дополнительные расходы на дорогу, время и логистику», — сказал собеседник НСН.
По его словам, именно пакетные туры в Италию могут немного потерять в цене, однако для туриста это не всегда будет реальной экономией.
«Если теперь заявитель должен подавать документы лично, то часть такой услуги из пакетного тура может уйти или измениться. Теоретически тур может стать немного дешевле, если из стоимости уберут физическую подачу документов. Но для туриста это не всегда будет реальной экономией, потому что ему придётся самому тратить время, ехать в визовый центр и лично проходить процедуру. Поэтому скорее изменится не столько цена тура, сколько распределение обязанностей между туристом и туркомпанией», — добавил Кайль.
Ранее Кайль сказал НСН, что Италия остаётся одним из самых популярных европейских направлений для россиян, однако часть россиян все же откажутся от этого направления из-за запрета подаваться на визу через посредников.
