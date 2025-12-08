В США предложили запретить сокращение военного контингента в Европе

Конгресс США предложил запретить сокращение военного контингента в Европе ниже уровня в 76 тысяч человек на срок свыше 45 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект американского оборонного бюджета на 2026 год.

В документе говорится, что средства, предусмотренные для ассигнования проектом либо доступные иным образом для следующего финансового года, запрещается использовать «для того, чтобы сократить общую численность членов вооруженных сил, постоянно дислоцирующихся или размещенных в зоне ответственности Европейского командования... ниже 76 тысяч на срок более 45 дней».

Для преодоления запрета главы Пентагона и Европейского командования должны будут подать специальный документ оборонным комитетам конгресса.

Ранее США уведомили союзников о сокращении численности своих войск в Европе «в рамках процесса переоценки глобальной позиции» армии, напоминает 360.ru.

