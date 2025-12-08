Армия России освободила Новоданиловку и Червоное
8 декабря 202512:36
Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны.
Так, армия РФ взяла под контроль Новоданиловку в Запорожской области.
«Подразделениями группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новоданиловка», - отметили в Минобороны.
Кроме того, силы российской «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Червоное в Донецкой Народной Республике.
Ранее ВС России освободили Ровное в ДНР, напоминает РЕН ТВ.
