Армия России освободила Новоданиловку и Червоное

Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны.

Так, армия РФ взяла под контроль Новоданиловку в Запорожской области.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новоданиловка», - отметили в Минобороны.

Кроме того, силы российской «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Червоное в Донецкой Народной Республике.

Ранее ВС России освободили Ровное в ДНР, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры