Чернышенко: В РФ разработали уже 56 национальных туристических маршрутов
Уже 56 национальных туристических маршрутов разработано в России на сегодняшний день, они объединяют 50 регионов и позволяют путешественникам увидеть самые интересные достопримечательности страны, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» повышается доступность отдыха и создаются новые маршруты. Чернышенко отметил, что с помощью национальных маршрутов идет популяризация внутреннего туризма, раскрывается потенциал регионов.
Вице-премьер подчеркнул, что национальные маршруты проходят во всех федеральных округах, а лидером является Северо-Запад, где 16 маршрутов получили статус национальных.
Ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в разговоре с НСН заявил, что развитие автомобильного экотуризма в особо охраняемые природные территории (ООПТ) является бездумной инициативой, которая направлена на извлечение прибыли без мыслей о завтрашнем дне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru