Турция, Абхазия и Казахстан стали самыми популярными странами у российских туристов

Сообщается, что в этих трех странах отдохнули 59% российских туристов, которые путешествовали за рубежом.

В пятерку также попали Белоруссия (популярность по сравнению с 2023 годом увеличилась на 19%) и Грузия (прирост российских туристов на 17%).

Ранее директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил, что в России не требуется дополнительный сбор с туристов, чтобы сформировать «страховой» фонд на случай выплат путешественникам, надежные компании возвращают от 80 до 100% денежных средств.

