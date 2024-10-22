Турция, Абхазия и Казахстан стали самыми популярными странами у российских туристов
Казахстан, Абхазия и Турция вошли в топ-3 популярных направлений у российских путешественников. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитиков компании «Мегафон».
Сообщается, что в этих трех странах отдохнули 59% российских туристов, которые путешествовали за рубежом.
В пятерку также попали Белоруссия (популярность по сравнению с 2023 годом увеличилась на 19%) и Грузия (прирост российских туристов на 17%).
Ранее директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил, что в России не требуется дополнительный сбор с туристов, чтобы сформировать «страховой» фонд на случай выплат путешественникам, надежные компании возвращают от 80 до 100% денежных средств.
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