Чернышенко: Объем инвестиций в отрасль туризма за два года вырос в 3 раза

Объем инвестиций в туристическую отрасль вырос в три раза с момента запуска нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что нацпроект, который был запущен два года назад, работает. По словам Чернышенко, в 2022 году инвестиции в туротрасль увеличились на 37%, а в 2023 году ожидается превышение объема инвестиций, так как за первое полугодие уже есть прирост в 23%.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель Аркадий Ротенберг намерен вложить более 129 млрд в туристические проекты в России. Он отметил, что рассматривает создание в России туристической инфраструктуры как одно из стратегических направлений своего бизнеса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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