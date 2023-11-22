Чернышенко: Объем инвестиций в отрасль туризма за два года вырос в 3 раза
Объем инвестиций в туристическую отрасль вырос в три раза с момента запуска нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что нацпроект, который был запущен два года назад, работает. По словам Чернышенко, в 2022 году инвестиции в туротрасль увеличились на 37%, а в 2023 году ожидается превышение объема инвестиций, так как за первое полугодие уже есть прирост в 23%.
Ранее сообщалось, что российский предприниматель Аркадий Ротенберг намерен вложить более 129 млрд в туристические проекты в России. Он отметил, что рассматривает создание в России туристической инфраструктуры как одно из стратегических направлений своего бизнеса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru