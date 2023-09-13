Аркадий Ротенберг вложит 129 млрд рублей в развитие туриндустрии в России
Российский предприниматель Аркадий Ротенберг намерен вложить более 129 млрд в туристические проекты в России, сообщает РБК.
Он подчеркнул, что рассматривает создание в России туристической инфраструктуры как одно из стратегических направлений своего бизнеса.
Ротенберг также рассказал, что якорными проектами станут курортные территории нового формата в Южном и Сибирском федеральных округах.
По его словам, они будут включать в себя строительство гостиниц, аквапарков, развлекательных центров, а также благоустройство общественных пространств, пляжей, эко-маршрутов и т.д.
При этом, как отметил Ротенберг, часть из них будет общедоступной.
Он также заверил в том, что акцент будет сделан на доступном предложении.
Первые очереди курортов будут запущены в 2026 году в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае.
«В целом мы хотим сосредоточиться на создании новых продуктов как в плане пространств размещения, так и в части сервиса», — добавил предприниматель.
Ранее стало известно, что круглогодичные морские курорты в России привлекут туристов из-за границы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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