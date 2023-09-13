Аркадий Ротенберг вложит 129 млрд рублей в развитие туриндустрии в России

Он подчеркнул, что рассматривает создание в России туристической инфраструктуры как одно из стратегических направлений своего бизнеса.

Ротенберг также рассказал, что якорными проектами станут курортные территории нового формата в Южном и Сибирском федеральных округах.

По его словам, они будут включать в себя строительство гостиниц, аквапарков, развлекательных центров, а также благоустройство общественных пространств, пляжей, эко-маршрутов и т.д.