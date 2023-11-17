Мурманская область за четыре года заработала на туризме 12,6 миллиарда рублей
Мурманская область за четыре года заработала на туризме 12,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону, передает РИА Новости.
По его словам, это хорошие показатели, регион привлекает туристов, на развитие направления было выделено более 370 миллионов из федерального бюджета.
Регионы активно готовятся к зимнему сезону. Так, власти Приморского края ожидают рост турпотока из Китая, Казахстана и Узбекистана, заявил ранее руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский, передает ТАСС. По его словам, регион привлекает иностранных туристов зимой возможностью покататься на лыжах и гастрономическими фестивалями.
Что касается российских туристов и их путешествий, число поездок за границу туристов из России за девять месяцев нынешнего года выросло в полтора раза к тому же периоду 2022 года. Такую статистику ранее распространил Российский союз туриндустрии, ссылаясь на информацию Пограничной службы ФСБ РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru