Мурманская область за четыре года заработала на туризме 12,6 миллиарда рублей

Мурманская область за четыре года заработала на туризме 12,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону, передает РИА Новости.

По его словам, это хорошие показатели, регион привлекает туристов, на развитие направления было выделено более 370 миллионов из федерального бюджета.

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Регионы активно готовятся к зимнему сезону. Так, власти Приморского края ожидают рост турпотока из Китая, Казахстана и Узбекистана, заявил ранее руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский, передает ТАСС. По его словам, регион привлекает иностранных туристов зимой возможностью покататься на лыжах и гастрономическими фестивалями.

Что касается российских туристов и их путешествий, число поездок за границу туристов из России за девять месяцев нынешнего года выросло в полтора раза к тому же периоду 2022 года. Такую статистику ранее распространил Российский союз туриндустрии, ссылаясь на информацию Пограничной службы ФСБ РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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