Мурманская область за четыре года заработала на туризме 12,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону, передает РИА Новости.

По его словам, это хорошие показатели, регион привлекает туристов, на развитие направления было выделено более 370 миллионов из федерального бюджета.