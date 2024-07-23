«Через СНГ дешевле»: Россиянам рассказали, сколько сейчас стоит отдых в Европе

«Сама шенгенская виза сейчас обходится россиянам в районе 25-30 тысяч рублей. Сюда входит визовый сбор, подготовка документов и пошлина размером €88. Если говорить по поводу стоимости поездки, то цена совершенно разная. Есть путевки от 100 тысяч рублей на человека, а если говорить про пляжный отдых, то он начинается от 250 тысяч рублей на двоих. Все сильно зависит от того, какой маршрут выберут россияне: либо турецкую стыковку, либо через страны СНГ. Например, поездка в страны Евросоюза перелетом через СНГ для россиян доступна в более дешёвом сегменте – в среднем на двоих путешествие выходит в 120-150 тысяч рублей. Тот же Кипр тоже доступен через СНГ – там своя виза, которую сейчас россиянам гораздо проще получить. Ценник будет в районе 170 тысяч рублей», – рассказал он.

Мурадян отметил, что сейчас российские туристы в Европе не замечают какого-то предвзятого к себе отношения, однако остаются другие сложности.