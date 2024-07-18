Турцию признали одной из самых безопасных стран для российских туристов

Отмечается, что с января по июнь лишь 8 российских туристов из 1000 обращались за медпомощью по страховкам в Турции и Египте. В Кубе, Доминикане и Венесуэле этот показатель несколько хуже — 1,01%.

В ОАЭ число страховых случаев среди россиян составляет 1,04%. Наиболее опасными странами стали Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам и Таиланд (2,65%).

Ранее в АТОР сообщили, что лакшери-курорты Грузии в будущем могут стать заменой Турции и Сочи.

