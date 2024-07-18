Турцию признали одной из самых безопасных стран для российских туристов
Турция стала одной из самых безопасных стран для туристов из России. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), сославшись на статистику страховой компании ЕВРОИНС.
Отмечается, что с января по июнь лишь 8 российских туристов из 1000 обращались за медпомощью по страховкам в Турции и Египте. В Кубе, Доминикане и Венесуэле этот показатель несколько хуже — 1,01%.
В ОАЭ число страховых случаев среди россиян составляет 1,04%. Наиболее опасными странами стали Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам и Таиланд (2,65%).
Ранее в АТОР сообщили, что лакшери-курорты Грузии в будущем могут стать заменой Турции и Сочи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Мебельная фабрика загорелась в Ростове-на-Дону
- «Одсун», Майк и хиппари: Писатель Алексей Варламов о новом романе и рок-историях
- В Нижегородской области осудили врача, «лечившего» рак физраствором
- Машков: актеры Театра Олега Табакова снимутся в фильме «В списках не значился»
- Адвокат: Стрелкова этапировали в колонию Кирово-Чепецка
- Минюст РФ внёс «The Moscow Times» и Фонд Карнеги в реестр нежелательных НПО
- СМИ: Стрелявший в Трампа перед покушением оставил послание на платформе Steam
- Сборная России по футболу сохранила 33‑е место в рейтинге ФИФА
- Турцию признали одной из самых безопасных стран для российских туристов
- Экс-глава московского банка получила пять лет колонии за растрату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru