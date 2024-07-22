«Джипы и прогулки»: Россияне стали выбирать горный туризм на Кавказе

Пешие прогулки в рамках горного туризма все больше популярны у россиян, а «Кавказская тропа» поспособствует росту интереса к этому направлению, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в разговоре с НСН.

Советник гендиректора Кавказ.РФ Алексей Елин ранее сообщил, что около пяти миллиардов рублей необходимо для создания туристического маршрута «Кавказская тропа». По его словам, проект будет иметь более 20 входных точек, что позволит составить маршрут для любых категорий граждан. Предполагается, что маршрут позволит объединить природные и культурно-исторические объекты округа и Краснодарского края в один маршрут от Черного до Каспийского моря. Мурадян отметил, что это поможет развитию горного туризма.