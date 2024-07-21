Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров

Испанская Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, посещающих город менее 12 часов, сообщил мэр города Жауме Колбони в беседе с газетой El País.

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На сегодняшний день туристический налог для пассажиров круиза с остановкой составляет семь евро в сутки.

По словам Колбони, сумма возрастет существенно. Других подробностей о повышении турналога не приводится.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы России с 2025 года смогут вводить туристический налог, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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