Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров

На сегодняшний день туристический налог для пассажиров круиза с остановкой составляет семь евро в сутки.

По словам Колбони, сумма возрастет существенно. Других подробностей о повышении турналога не приводится.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы России с 2025 года смогут вводить туристический налог, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

