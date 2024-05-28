Чаще всего россиянам в визе отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия

В 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенской визы, чаще всего в этом отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия, говорится в опубликованной Еврокомиссией статистике.

По официальным данным, общая доля отказов за год не превысила 10,6%. При этом у лидирующих по отказам стран этот показатель приблизился в 30%. Так Мальта отказала почти в 35% случаев, Эстония – 31,7%, Швеция - 29,6%, Австрия - 26,4% и ФРГ - 20,5%.

«200 тысяч за неделю»: Болгарский Шенген упростит россиянам отдых

Ранее АТОР сообщила, что в сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась в семь раз. При этом на треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 млн, что на 37% больше, чем в 2022 году.

Идет тенденция, при которой россиянам будут чаще отказывать в выдаче шенгенской визы, поскольку требования стали строже, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаТуристыВиза

Горячие новости

Все новости

партнеры