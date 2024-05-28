Чаще всего россиянам в визе отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия

В 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенской визы, чаще всего в этом отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия, говорится в опубликованной Еврокомиссией статистике.

По официальным данным, общая доля отказов за год не превысила 10,6%. При этом у лидирующих по отказам стран этот показатель приблизился в 30%. Так Мальта отказала почти в 35% случаев, Эстония – 31,7%, Швеция - 29,6%, Австрия - 26,4% и ФРГ - 20,5%.