Чаще всего россиянам в визе отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия
В 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенской визы, чаще всего в этом отказывали Мальта, ФРГ, Эстония, Швеция и Австрия, говорится в опубликованной Еврокомиссией статистике.
По официальным данным, общая доля отказов за год не превысила 10,6%. При этом у лидирующих по отказам стран этот показатель приблизился в 30%. Так Мальта отказала почти в 35% случаев, Эстония – 31,7%, Швеция - 29,6%, Австрия - 26,4% и ФРГ - 20,5%.
Ранее АТОР сообщила, что в сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась в семь раз. При этом на треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 млн, что на 37% больше, чем в 2022 году.
Идет тенденция, при которой россиянам будут чаще отказывать в выдаче шенгенской визы, поскольку требования стали строже, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru