В Турции российские туристы обращаются к властям на фоне заявлений оппозиции о санкциях

По его словам, туристическая отрасль по итогам первых трех месяцев года побила рекорд, особый вклад в это внесли власти города Анталья, сообщает ТАСС.

«Если посмотреть на первые три месяца этого года с точки зрения туризма, то мы побили рекорд. Анталья также внесла свой вклад в это.

«Заявления (кандидата от оппозиции Кемаля – прим. НСН) Кылычдароглу повлияли на российских туристов. Когда он говорит о санкциях, то это означает, что любой самолет не сможет прилететь в Турцию (из России – прим. НСН). Поступало много телефонных звонков с опасениями, в которых они (российские туристы) высказывал опасения, что не смогут вернуться (в РФ - прим.НСН)», - подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал критические высказывания своих оппонентов в отношении России, сообщают СМИ. Глава государства заявил, что не может допустить нападок оппозиции на Россию. Он назвал отношения с Москвой не менее важными, чем с Вашингтоном.



