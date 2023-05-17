«Зима 9 месяцев»: В туротрасли усомнились в успехе создания круглогодичных курортов в РФ

Президент Владимир Путин дал поручение представить предложения, касающиеся определения и реализации приоритетных проектов круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием к 2030 году не менее 10 миллионов человек в год, а также создания благоприятных условий для строительства в кратчайшие сроки объектов туристской инфраструктуры, необходимых для реализации таких проектов. Голов сомневается, что в России можно создать круглогодичный морской курорт.

«Если поручил, значит найдут такие курорты, но у нас негде купаться круглый год. В Сочи морской и горный курорт – это разные вещи, хоть и находятся в одном месте. У нас 9 месяцев зима, где можно построить круглогодичный курорт для морского отдыха? Пытаются что-то сделать в Дагестане, в Калининграде Балтийское море холодное, во Владивостоке – холодное», - сказал Голов.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян подтвердил НСН, что создать еще один круглогодичный курорт можно в Дагестане.

«У нас много гор, но мало теплых морей. Круглогодичным курортом можно считать Сочи – есть морской и горный отдых. Идеально создать еще в Дагестане круглогодичный курорт», - отметил Мкртчян.

Ранее Голов и Мкртчян в эфире НСН назвали россиянам нюансы летнего отдыха за границей.

