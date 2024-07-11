«Китай, Вьетнам, Кувейт»: Больше 500 тысяч туристов посетили Москву с начала года

Больше всего туристов приезжают в Москву из Ближнего Востока, сказал в эфире НСН Евгений Козлов.

В I квартале 2024 года Москву посетило на 40% больше туристов, чем годом ранее, рассказал НСН первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

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«В I квартале в 2024 году в Москве побывало уже более полумиллиона иностранных гостей, это на 40% больше, чем годом ранее. Ну и, конечно же, лидером стал Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят и Китай, и Вьетнам. К нам начали все активнее и активнее ехать туристы из Ближнего Востока, Эмиратов, Кувейта и Катара. И именно туристы из Ближнего Востока по своему количеству уже превысили допандемийные показатели», - сказал собеседник НСН.

Ранее Козлов рассказывал «Радиоточке НСН», что порядка 40% туристов приезжают в Москву с семьей.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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