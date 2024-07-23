«Сен-Тропе и Ибица»: Люксовые европейские курорты не лишились туристов из России
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что Греция также сегодня остается любимым направлением среди россиян, несмотря на более сложную логистику.
Люксовые европейские курорты, включая Сен-Тропе и Ибицу, не лишились туристов из России, также Греция сегодня остается любимым направлением среди россиян, рассказал в беседе с НСН гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов.
Этим летом спрос на европейские путешествия вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил Российский союз туриндустрии. Среди самых популярных направлений сегодня - Италия, Франция и Испания. Арутюнов выделил Грецию, а также люксовые европейские курорты.
«Греция – это очень любимое направление у россиян. Греки прекрасно относятся к русским, понимают все наши проблемы и заботы. С ними легко, просто, хорошо и вкусно, они с радостью нас ждут. К нам приезжают многие партнеры, отельеры. Отдых там сегодня недешевый. Цены на перелет с 2020 года выросли в полтора раза. Обычно россияне сравнивают цены с Турцией, которая тоже очень подорожала. По цене сегодня можно найти дешевле, чем в Турции. А еще сегодня в Европе нет толп туристов, можно отдохнуть спокойно», - рассказал он.
Но лучше всего сегодня себя чувствуют люксовые европейские курорты, которые совсем не потеряли российских туристов, добавил Арутюнов.
«Абсолютно не потеряли в туристах самые люксовые курорты – Сардиния, Лазурный берег, Сен-Тропе, Ибица. То, что пользовалось популярностью у самых богатых клиентов. Там спрос практически не упал, просто люди теперь летают не раз в месяц, а раз в два месяца, но на более долгий срок, так как логистика усложнилась», - заключил собеседник НСН.
Недельный отдых на Гоа обойдется россиянам в 75-80 тысяч рублей на одного человека, курорт остался «дешевым», но преобразился и для более состоятельных туристов, рассказал ранее гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».
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