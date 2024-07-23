«Сен-Тропе и Ибица»: Люксовые европейские курорты не лишились туристов из России

«Греция – это очень любимое направление у россиян. Греки прекрасно относятся к русским, понимают все наши проблемы и заботы. С ними легко, просто, хорошо и вкусно, они с радостью нас ждут. К нам приезжают многие партнеры, отельеры. Отдых там сегодня недешевый. Цены на перелет с 2020 года выросли в полтора раза. Обычно россияне сравнивают цены с Турцией, которая тоже очень подорожала. По цене сегодня можно найти дешевле, чем в Турции. А еще сегодня в Европе нет толп туристов, можно отдохнуть спокойно», - рассказал он.

Но лучше всего сегодня себя чувствуют люксовые европейские курорты, которые совсем не потеряли российских туристов, добавил Арутюнов.

«Абсолютно не потеряли в туристах самые люксовые курорты – Сардиния, Лазурный берег, Сен-Тропе, Ибица. То, что пользовалось популярностью у самых богатых клиентов. Там спрос практически не упал, просто люди теперь летают не раз в месяц, а раз в два месяца, но на более долгий срок, так как логистика усложнилась», - заключил собеседник НСН.

Недельный отдых на Гоа обойдется россиянам в 75-80 тысяч рублей на одного человека, курорт остался «дешевым», но преобразился и для более состоятельных туристов, рассказал ранее гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».

