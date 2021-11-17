«Мекка» в чистом поле: Дальнему Востоку рано гнаться за Сочи и Крымом

Приморье популярно среди туристов ближайших к региону стран, а сделать его туристической «Меккой» для россиян позволит только выстраивание логистики и создание инфраструктуры. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно о строительстве нового города Спутник возле Владивостока. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что после его строительства новая агломерация привлечет туристические потоки и даже сможет составить конкуренцию курортам черноморского побережья. «Это будет туристическая Мекка, сопоставимая с крымским побережьем или курортами Краснодарского края», - сказал он.

Барзыкин, в свою очередь, уверен, что строительство Спутника необходимо для диверсификации туристского продукта на территории России.

«Амбиции перегнать Сочи, Анапу, Геленджик – похвальны, но ни к чему, в данном случае, потому что у Владивостока есть свой сегмент потребителей, туристов – практически рядом миллиардный Китай, Япония, Южная Корея и Юго-Восточная Азия, не говоря уже о внутреннем потоке. Его может привлечь и сама территория, и уникальная природа города», - заявил представитель РСТ.