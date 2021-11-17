«Мекка» в чистом поле: Дальнему Востоку рано гнаться за Сочи и Крымом
Туристический потенциал у Приморья большой, но сначала нужно создать инфраструктуру и сделать регион доступнее для массового туризма, заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
Приморье популярно среди туристов ближайших к региону стран, а сделать его туристической «Меккой» для россиян позволит только выстраивание логистики и создание инфраструктуры. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно о строительстве нового города Спутник возле Владивостока. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что после его строительства новая агломерация привлечет туристические потоки и даже сможет составить конкуренцию курортам черноморского побережья. «Это будет туристическая Мекка, сопоставимая с крымским побережьем или курортами Краснодарского края», - сказал он.
Барзыкин, в свою очередь, уверен, что строительство Спутника необходимо для диверсификации туристского продукта на территории России.
«Амбиции перегнать Сочи, Анапу, Геленджик – похвальны, но ни к чему, в данном случае, потому что у Владивостока есть свой сегмент потребителей, туристов – практически рядом миллиардный Китай, Япония, Южная Корея и Юго-Восточная Азия, не говоря уже о внутреннем потоке. Его может привлечь и сама территория, и уникальная природа города», - заявил представитель РСТ.
В связи с этим он отметил, что региону необходимо ставить перед собой реальные задачи по привлечению туристов.
«Нужно выстраивать, в том числе, и логистику. Конечно, туристы из центральной части России будут приезжать во Владивосток, если будет субсидирование, транспортная сеть. Надо заняться инфраструктурой, сформировать разные продукты и природно-рекреационного характера, и этно-культурного, которые необходимы для потребителя. Тогда уже можно соревноваться», - подчеркнул Барзыкин.
Он также рассказал, во сколько обойдется тур во Владивосток путешественнику из центральной России.
«Ростуризм сегодня частично субсидирует чартерные программы полетов во Владивосток, поэтому можно задешево улететь. А так только перелет во Владивосток стоит около 40 тысяч рублей. Поэтому не каждый россиянин сможет себе это позволить. Логистика и транспорт составляют до половины стоимости турпродукта. Поэтому основная задача – это обеспечить поток, поставить туда операторов, которые смогут создать чартерные программы», - заметил вице-президент Российского союза туриндустрии.
По его словам, для увеличения потока туристическое место должно быть привлекательным.
«В этом поможет создание нового города Спутник с инфраструктурой, объектами досуга, развлечения, с возможностью увидеть территорию Приморья. Сейчас, конечно, не просто, и сказать, что россияне туда массово едут – конечно, нельзя. Но уже Приморье стало ближе для жителей центральной России», - заключил Барзыкин.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что при создании города Спутника под Владивостоком приоритет будет отдаваться отечественным архитекторам и урбанистам, при этом иностранные партнеры тоже будут приглашаться к сотрудничеству.
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