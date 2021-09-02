В Минвостокразвития назвали сроки появления города-миллионника на Дальнем Востоке
Проект Владивостокской агломерации может стать первым миллионником на Дальнем Востоке через 10 лет. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Вполне мог быть город-спутник, находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока. И в сочетании с созданием кольцевой автодороги - эти три элемента могут стать большим Владивостоком», — приводит слова Чекункова ТАСС.
По словам главы Минвостокразвития, центр Дальневосточного федерального округа заслуживает статуса города-миллионника и «должен к нему стремиться». В агломерацию могут войти расположенный в 40 километрах от Владивостока город Артем и застройки в рамках проекта «Дальневосточный квартал».
Сейчас численность населения Владивостока составляет 600,8 тысячи человек, напоминает Ura.ru.
Ранее Чекунков в интервью РБК заявил, что Минвостокразвития просчитывает бизнес-модель создания города-спутника Владивостока. В случае объединения этого населенного пункта с Владивостоком и Артемом на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник, отмечает РИА ФАН.
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