В Минвостокразвития назвали цель создания нового города в Приморье

По его словам, с этой целью выделена площадь более тысячи гектаров. При этом в новом городе планируют создать тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В Спутнике появятся японский, китайский, корейский кварталы. Чекункова отметил, что новый город будет центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона.

Населенный пункт возведут менее чем в 30 километрах от Владивостока на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Он будет рассчитан на проживание 300 тысяч человек. Для них возведут 2,8 миллиона квадратных метров жилья.

Соглашение о создании города Спутник было подписано в ходе Восточного экономического форума.

