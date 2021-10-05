В Минвостокразвития назвали цель создания нового города в Приморье
Цель создания города Спутник в Приморском крае — появление самого комфортабельного и современного городского пространства на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.
По его словам, с этой целью выделена площадь более тысячи гектаров. При этом в новом городе планируют создать тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В Спутнике появятся японский, китайский, корейский кварталы. Чекункова отметил, что новый город будет центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона.
Населенный пункт возведут менее чем в 30 километрах от Владивостока на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Он будет рассчитан на проживание 300 тысяч человек. Для них возведут 2,8 миллиона квадратных метров жилья.
Соглашение о создании города Спутник было подписано в ходе Восточного экономического форума.
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