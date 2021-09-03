В России создадут город Спутник вблизи Владивостока

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, а площадь застройки составит 925 га, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. м. жилья», — говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

Население агломерации вместе с населением городов Владивостока и Артема совокупно может составить 1 миллион человек, отмечает РИА ФАН. Для развития комфортной городской среды могут быть использованы различные программы господдержки, в числе которых «Дальневосточный квартал», «Дальневосточная концессия», «Дальневосточная ипотека».

Как отметил зампредседателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, основная идея проекта — «чтобы население не уезжало из регионов Дальнего Востока». Зампред ВЭБ.РФ считает, что в соответствии с потребностями жителей города должны расти, и в них необходимо создавать новые рабочие места и комфортную городскую среду.

В свою очередь первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина подчеркнула, что главным плюсом проекта станет снижение стоимости квадратного метра жилья. Как ожидается, Спутник станет «современным городом с соответствующей средой», и правительство региона будет участвовать в этом «нужном для края проекте».

Ранее о планах сделать из Владивостока город-миллионник заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, напоминает Ura.ru.

