В России создадут город Спутник вблизи Владивостока
Новый город Спутник будет создан в России в 30 километрах от Владивостока. Соответствующее соглашение подписали министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород» в ходе Восточного экономического форума.
«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, а площадь застройки составит 925 га, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. м. жилья», — говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.
Население агломерации вместе с населением городов Владивостока и Артема совокупно может составить 1 миллион человек, отмечает РИА ФАН. Для развития комфортной городской среды могут быть использованы различные программы господдержки, в числе которых «Дальневосточный квартал», «Дальневосточная концессия», «Дальневосточная ипотека».
Как отметил зампредседателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, основная идея проекта — «чтобы население не уезжало из регионов Дальнего Востока». Зампред ВЭБ.РФ считает, что в соответствии с потребностями жителей города должны расти, и в них необходимо создавать новые рабочие места и комфортную городскую среду.
В свою очередь первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина подчеркнула, что главным плюсом проекта станет снижение стоимости квадратного метра жилья. Как ожидается, Спутник станет «современным городом с соответствующей средой», и правительство региона будет участвовать в этом «нужном для края проекте».
Ранее о планах сделать из Владивостока город-миллионник заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, напоминает Ura.ru.
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